Малиновский и Миранчук забили 5 голов на двоих в матче за "Аталанту" (видео)

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Малиновский и Миранчук забили 5 голов на двоих в матче за "Аталанту" (видео)

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

"Аталанта" в товарищеском матче разгромила любительский клуб "Раппрезентатива Валь Сериана" со счетом 15:0.

Победу клубу из Бергамо принесли хет-трики Жереми Бога и Алексея Миранчука, дубль Руслана Малиновского, а также голы Роберто Паломино, Луиса Муриэля, Дувана Сапаты, Сама Ламмера, Ханса Хатебура, Мустафы Сиссе и Тена Коопмейнерса.

"Аталанта" – "Раппрезентатива Валь Сериана" – 15:0 (6:0)
Голы: Паломино, 9 - 1:0, Бога, 13 - 2:0, Бога, 17 - 3:0, Муриэль, 20 - 4:0, Сапата, 41 - 5:0, Бога, 43 - 6:0, Миранчук, 50 - 7:0, Миранчук, 53 - 8:0, Малиновский, 67 - 9:0, Миранчук, 69 - 10:0, Ламмерс, 82 - 11:0, Хатебур, 85 - 12:0, Сиссе, 87 - 13:0, Коопмейнерс, 88 - 14:0, Малиновский, 90 - 15:0.

Видеообзор матча

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