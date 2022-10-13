Малиновский хочет покинуть "Аталанту". Им интересуются три клуба

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Spurs Web.

По сведениям источника, у футболиста не лучшие отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Интерес к хавбеку проявляют "Тоттенхэм", "Ноттингем Форест" и "Марсель". "Аталанта" может продать игрока в январе, чтобы заработать хоть какие-то деньги, так как его контракт истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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