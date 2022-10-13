Малиновский хочет покинуть "Аталанту". Им интересуются три клуба
Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Spurs Web.
По сведениям источника, у футболиста не лучшие отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Интерес к хавбеку проявляют "Тоттенхэм", "Ноттингем Форест" и "Марсель". "Аталанта" может продать игрока в январе, чтобы заработать хоть какие-то деньги, так как его контракт истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
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|27
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|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18