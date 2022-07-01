Мальдини продлил контракт с "Миланом"

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини останется в клубе минимум до июня 2024 года.

Вчера легендарный в прошлом футболист миланцев продлил контракт с "россонери", сообщает Sky Sport Italia.

Вместе с ним соглашение продлил и спортивный директор Фредерик Массара.

Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" впервые за десять лет стал чемпионом Италии.

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