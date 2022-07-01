Мальдини продлил контракт с "Миланом"
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини останется в клубе минимум до июня 2024 года.
Вчера легендарный в прошлом футболист миланцев продлил контракт с "россонери", сообщает Sky Sport Italia.
Вместе с ним соглашение продлил и спортивный директор Фредерик Массара.
Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" впервые за десять лет стал чемпионом Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
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|Лацио
|26
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|26
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17