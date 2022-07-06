"Малага" усилилась форвардом киевского "Динамо"

Фото: сайт "Малаги"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Малага" на официальном сайте объявила о переходе испанского нападающего киевского "Динамо" Франа Соля.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за "Эйбар", забив пять голов в 33 поединках.

30-летний Соль выступает за "Динамо" с 2019 года. Всего он провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Ранее играл за "Реал", "Луго", "Овьедо", "Вильярреал", "Виллем II" и "Тенерифе". Обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.

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