Малафеев не сможет сыграть в матче легенд "Зенита" и "Спартака"

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Малафеев не сможет сыграть в матче легенд "Зенита" и "Спартака"

Фото инстаграм Вячеслава Малафеева/Автор неизвестен

Бывший голкипер сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев не примет участия в матче легенд московского "Спартака".

По словам легенды клуба, СМИ изначально ошибочно включили его в список участников матча легенд.

"Сообщаю вам что при всём моём желании принять участие в этой игре я не могу. Рассчитываю, что в этом году ещё организуют подобную легендарную игру, и мы обязательно встретимся", — написал Малафеев в социальной сети.

Сам матч пройдет в Санкт-Петербурге 8 июля, начало — в 18:00 мск. 

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