Максим Калиниченко впервые стал главным тренером

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Максим Калиниченко впервые стал главным тренером

Фото: сайт "Левадии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Левадии" на официальном сайте объявила о назначении Максима Калиниченко на пост главного тренера.

Эстонский клуб заключил с украинским специалистом контракт до конца 2023 года.

43-летний Калиниченко впервые стал главным тренером. Ранее он был ассистентом тренера в "Металлисте", "Полесье", "Родине" и "Риге".

"Левадия" после 28 туров занимает второе место в чемпионате Эстонии. 

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