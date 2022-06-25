Макгиди нашел себе новый клуб
Фото: сайт "Хайберниана"/Автор неизвестен
Экс-футболист московского "Спартака" Эйден Макгиди будет играть за шотландский "Хайберниан".
36-летний ирландец подписал контракт до конца июня 2023 года.
До этого опытный футболист выступал за "Сандерленд", куда перебрался в июле 2020 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии.
Макгиди играл в России с августа 2010 года по январь 2014 года.
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