Макгиди нашел себе новый клуб

Фото: сайт "Хайберниана"/Автор неизвестен

Экс-футболист московского "Спартака" Эйден Макгиди будет играть за шотландский "Хайберниан".

36-летний ирландец подписал контракт до конца июня 2023 года.

До этого опытный футболист выступал за "Сандерленд", куда перебрался в июле 2020 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии.

Макгиди играл в России с августа 2010 года по январь 2014 года.

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