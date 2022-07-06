Магнуссон начал переговоры с ЦСКА

Фото: твиттер Хердура Магнуссона/Автор неизвестен

Бывший защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон может вернуться в столичный клуб.

Как сообщает источник, в данный момент стороны активно ведут переговоры о заключении нового соглашения.

Так, агенты 29-летнего игрока сборной Исландии хотят подписать контракт с "армейцами" на два года. Договор может быть оформлен по схеме "1+1".

В прошлом сезоне 29-летний Магнуссон провел за ЦСКА 4 матча и не отметился результативными действиями.

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