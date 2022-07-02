Фото: твиттер де Йонга\Автор неизвестен

Форвард "Севильи" Люк де Йонг стал игроком ПСВ на постоянной основе.

За голландского футболиста ПСВ заплатил 4 миллиона евро.

Напомним, что в "Севилью" форвард переходил именно из ПСВ, где выступал в период с 2014 по 2019 год.

В последнем сезоне Люк де Йонг играл в аренде в "Барселоне", за которую сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил семь голов.

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