Люк де Йонг стал игроком ПСВ
Фото: твиттер де Йонга\Автор неизвестен
Форвард "Севильи" Люк де Йонг стал игроком ПСВ на постоянной основе.
За голландского футболиста ПСВ заплатил 4 миллиона евро.
Напомним, что в "Севилью" форвард переходил именно из ПСВ, где выступал в период с 2014 по 2019 год.
В последнем сезоне Люк де Йонг играл в аренде в "Барселоне", за которую сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил семь голов.
Не пропустите: "Марсель" выкупил хавбека "Арсенала". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Еще один легионер не вернется в "Краснодар"
-
"Оренбург" подписал игрока сборной Коста-Рики
-
Матч за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 62 городов
-
Полузащитник "Спартака" перешел в "Пари НН"
-
Крал попрощался с "Вест Хэмом" и не вспомнил про "Спартак"
-
В "Зените" анонсировали новые трансферы
-
Пиво могут вернуть на стадионы РПЛ
-
Люк де Йонг стал игроком ПСВ
-
"Интер" объявил о подписании Онана
-
Тиль не вернется в Россию, он уже выбрал новый клуб
-
Нобоа может стать игроком ЦСКА
-
Пике и Шакира не могут определиться с местом жительства детей
-
Экс-тренер женской сборной России подвергалась сексуальному насилию
-
Англия стала чемпионом Европы U-19
-
Главные новости дня: 1 июля
-
Жота стал игроком "Селтика"
-
Защитник "Шахтера" перебрался в Бразилию
-
"Барселона" изменила название клубного стадиона
-
Салах будет получать рекордную зарплату в истории "Ливерпуля"
-
Пепе Рейна покинет "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14