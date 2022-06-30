Люк де Йонг покинул "Барселону"

Теги барселонасевильялюк де йонг

Люк де Йонг покинул "Барселону"

Фото: твиттер Люка де Йонга/Автор неизвестен

Голландский нападающий Люк де Йонг сообщил о своем уходе из "Барселоны".

Руководство каталонского клуба приняло решение не выкупать трансфер форварда, который выступал на правах аренды. Таким образом, голландец вернется в "Севилью".

31-летний де Йонг в минувшем сезоне провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Севильей" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Лапорта высказался о расставании Пике и Шакиры. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов