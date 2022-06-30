Люк де Йонг покинул "Барселону"

Фото: твиттер Люка де Йонга/Автор неизвестен

Голландский нападающий Люк де Йонг сообщил о своем уходе из "Барселоны".

Руководство каталонского клуба приняло решение не выкупать трансфер форварда, который выступал на правах аренды. Таким образом, голландец вернется в "Севилью".

31-летний де Йонг в минувшем сезоне провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Севильей" действует до лета 2023 года.

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