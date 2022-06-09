Ляказетт вернулся в "Лион" и сделал первое заявление

Фото: твиттер Александра Ляказетта/Автор неизвестен

Нападающий Александр Ляказетт сегодня официально вернулся в "Лион".

В составе этого клуба он играл до переезда в "Арсенал".

По словам футболиста, он рад, что ему доверяют и тепло встретили в родном клубе.

"Несмотря на отсутствие еврокубков, проект этого клуба для меня важнее всего остального. Я смогу чувствовать себя полезным в раздевалке и на поле, поэтому переход в "Лион" — это лучшее решение!

Это эмоциональное возвращение. Не могу дождаться начала сезона.

Прежде всего хочу помочь клубу вернуться на вершину. Мне не нужна капитанская повязка, чтобы моё слово имело вес в раздевалке… С тех пор как я уехал, произошло много изменений. Клуб развивается успешно", - сказал он.

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