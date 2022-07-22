Ляказетт пропустит матч "Лиона" из-за укусов ос
Фото: твиттер Александра Ляказетта/Автор неизвестен
Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт не сыграет в товарищеской игре с "Фейеноордом" из-за многочисленных укусов ос.
Как сообщает Lequipe, насекомые напали на футболиста во время прогулки в лесу в Нидерландах.
В общей сложности Ляказетт получил около 12 укусов. Кроме него был покусан и Мусса Дембеле, однако он чувствовал себя лучше и присутствовал на тренировке в четверг.
Как известно, Ляказетт вернулся в "Лион" в летнее трансферное окно.
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