Ляказетт пропустит матч "Лиона" из-за укусов ос

Фото: твиттер Александра Ляказетта/Автор неизвестен

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт не сыграет в товарищеской игре с "Фейеноордом" из-за многочисленных укусов ос.

Как сообщает Lequipe, насекомые напали на футболиста во время прогулки в лесу в Нидерландах.

В общей сложности Ляказетт получил около 12 укусов. Кроме него был покусан и Мусса Дембеле, однако он чувствовал себя лучше и присутствовал на тренировке в четверг.

Как известно, Ляказетт вернулся в "Лион" в летнее трансферное окно.

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