Ляказетт покинул "Арсенал"

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Ляказетт покинул "Арсенал"

Фото: твиттер Александра Ляказетта/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Арсенала" на официальном сайте объявила об уходе французского нападающего Александра Ляказетта.

Контракт форварда истекает в конце июня и руководство английского клуба приняло решение не продлевать соглашение. Таким образом, француз сможет перейти в другой клуб бесплатно.

31-летний Ляказетт выступал за "Арсенал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 71 мяч и отдал 36 голевых передач.

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