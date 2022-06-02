Ляказетт близок к возвращению в родной клуб

Фото: твиттер Александра Ляказетта/Автор неизвестен

Французский нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт, скорее всего, перейдет в "Лион", воспитанником которого является, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Контракт форварда с английским клубом истекает в конце июня и он станет свободным агентом. Таким образом, футболист достанется "Лиону" бесплатно.

31-летний Ляказетт выступает за "Арсенал" с 2017 года. Всего он провел за "канониров" 206 матчей во всех турнирах, забил 71 гол и отдал 36 результативных передач.

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