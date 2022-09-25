"Львов" в меньшинстве обыграл "Минай" (видеообзор)

Фото: твиттер ФК "Львов"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" обыграл "Минай" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Александр Васильев.

"Львов", набрав 4 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Минай" с 4 очками опустился на 10-ю позицию.

"Минай" – "Львов" - 0:1 (0:0)

Гол: Васильев, 90+1 - 0:1

"Минай": Пеньков – Трубочкин (Рогозинский, 84), Немчанинов, Горин, Гончар – Витенчук – Кулиев, Твердохлеб (Паламар, 57), Хахлев (Селезнев, 83), Воробчак (Голубь, 70) – Вишневский (Колесник, 57).

"Львов": Пономаренко – Бусько, Муравский, Крушинский (Никитюк, 77) – Мышенко (Шишка, 9), Васильев, Бойко, Мыльченко, Грисьо – Бугай (Ременяк, 28, Вовкун, 77), Ныч.

Удаление: Шишка, 39

Видеообзор матча

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