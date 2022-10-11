Лунин рассказал, как в "Реале" отреагировали на пропущенный им гол в матче с "Осасуной"

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал, как в клубе отнеслись к его пропущенному голу в матче 7-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (1:1).

"Осасуне" немного повезло. Мяч полетел по такой траектории… Я после игры смотрел фото и видео. На одном фото, когда я потянулся за мячом, моя рука была на уровне перекладины, а мяч был еще выше. Немного неприятная траектория. Но да, касательно позиции с тренером посмотрели, поговорили. Каких-либо таких претензий быть не может. Все видели, что это был тяжелый мяч", – приводит слова Лунина "Трибуна".

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" три матча и пропустил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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