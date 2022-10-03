Лунин получил самую низкую оценку среди игроков "Реала" за матч с "Осасуной"

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин получил самую низкую оценку среди всех игроков мадридского клуба за игру в матче 7-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (1:1).

Популярный портал WhoScored поставил украинцу оценку 5,9. Чуть лучше оценки получили полузащитник Марко Асенсио и нападающий Мариано Диас (6,0).

В матче с "Осасуной" Лунин провел на поле все 90 минут и пропустил один гол.

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