Лунин отреагировал на победу "Реала" над "Барселоной"

Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (3:1).

"Я с детства мечтал сыграть в "эль-класико". Это невозможно передать словами. Сейчас я самый счастливый человек в мире", - приводит слова Лунина Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" пять матчей и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Хави назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Реалом". | https://dailysports.net