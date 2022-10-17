Лунин отреагировал на победу "Реала" над "Барселоной"

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Лунин отреагировал на победу "Реала" над "Барселоной"

Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (3:1).

"Я с детства мечтал сыграть в "эль-класико". Это невозможно передать словами. Сейчас я самый счастливый человек в мире", - приводит слова Лунина Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" пять матчей и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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