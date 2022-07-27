Лунин может перейти из "Реала" в топ-клуб Серии А

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Лунин может перейти из "Реала" в топ-клуб Серии А

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает TuttoNapoli.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой голкипера в летнее трансферное окно. Впрочем, решение должен принять главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.

В прошлом сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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