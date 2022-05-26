Лунин может перейти из "Реала" в другой клуб Ла Лиги

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

"Вильярреал" проявляет интерес к украинскому вратарю "Реала" Андрею Лунину, сообщает OK Diario.

По сведениям источника, "подводники" рассматривают вариант с подписанием украинца в летнее трансферное окно. Лунин готов сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. Ранее сообщалось, что голкипером интересуются "Ювентус", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" четыре матча и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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