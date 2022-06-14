Лунин может остаться в "Реале"
Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может остаться в испанском клубе, сообщает Relevo.
По сведениям источника, голкипер достиг соглашения с руководством королевского клуба о том, что он не будет отдан в аренду. Таким образом, "Реал" откажется от идеи подписания вратаря "Наполи" Давида Оспины.
В минувшем сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" четыре матча во все турнирах и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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