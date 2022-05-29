Лунин может оказаться в АПЛ

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к украинскому вратарю мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает Sunday Mirror.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с арендой голкипера в летнее трансферное окно. В составе лондонцев Лунин может заменить Альфонса Ареола, который вернется в ПСЖ по истечении срока аренды.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" четыре матча и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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