Лунев имеет претензии к "Зениту" и подал жалобу на клуб

Фото: инстаграм Андрея Лунева/Автор неизвестен

Голкипер "Байера" Андрей Лунёв подал претензию в отношении "Зенита". Футболист настаивает на том, что клуб имеет перед ним задолженность.

Агент футболиста Антон Смирнов рассказал, что в клубе не считают себя должниками перед голкипером.

"Интересы футболиста в Палате по разрешению споров РФС будут представлять адвокат Максим Пашков и адвокаты одного ведущего российского бюро, название которого называть пока не буду в интересах Лунёва. Игроку и клубу не удалось разрешить имеющиеся разногласия, несмотря на долгий переговорный процесс. Клуб считает, что ничего не должен, у футболиста и его представителей иное мнение", — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Напомним, что Лунёв выступал за "Зенит" с 2017 по 2021 год.

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