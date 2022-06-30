Лукаку взял непривычный для себя номер в "Интере"

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Лукаку взял непривычный для себя номер в "Интере"

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Стало известно, под каким номером будет играть форвард Ромелу Лукаку в "Интере".

Нападающий, которого миланцы арендовали у "Челси" до конца сезона, получил 90-й номер.

Напомним, что форвард играл за миланский клуб с 2019 по 2021 год под 9-м номером, который сейчас занят форвардом Эдином Джеко.

29-летний Лукаку выступал за "Челси" с 2011 по 2014 годы, а также с 2021 года. Всего он сыграл за "аристократов" 59 матчей, забил 15 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее играл за "Андерлехт", "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Бельгии сыграл 101 матч и забил 68 голов. Чемпион Бельгии, чемпион Италии, обладатель Кубка Англии, победитель Клубного чемпионата мира.

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