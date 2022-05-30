Лукаку проведет переговоры с "Интером"

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Лукаку проведет переговоры с "Интером"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку может вернуться в миланский "Интер", сообщает журналист Фабрицио Бьязин в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время проведет переговоры с итальянским клубом. Форвард хочет сменить клуб, так как не сумел заиграть в "Челси".

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел 40 матчей во всех, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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