Лукаку посоветовал "Интеру" купить защитника "Челси"
Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку посоветовал итальянскому клубу приобрести защитника "Челси" Тревора Чалобу, сообщает Evening Standard.
По сведениям источника, бельгиец был поражен игрой Чалобы во время совместного выступления за лондонский клуб.
В прошлом сезоне 23-летний Чалоба провел за "Челси" 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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