Лукаку получил травму в матче за сборную

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Лукаку получил травму в матче за сборную

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку травмировался в матче группового турнира Лиги наций против Нидерландов.

29-летний форвард "Челси" получил повреждение лодыжки на 27-й минуте первого тайма после дуэли с защитником голландцев Натаном Аке.

После этого футболиста заменили. О характере травмы форварда пока ничего неизвестно.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 41 матче за свой клуб.

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