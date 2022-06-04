Лукаку получил травму в матче за сборную

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку травмировался в матче группового турнира Лиги наций против Нидерландов.

29-летний форвард "Челси" получил повреждение лодыжки на 27-й минуте первого тайма после дуэли с защитником голландцев Натаном Аке.

После этого футболиста заменили. О характере травмы форварда пока ничего неизвестно.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 41 матче за свой клуб.

Не пропустите: "Челси" нацелился на защитника ПСЖ. | https://dailysports.net