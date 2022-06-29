Лукаку перешел в "Интер"
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку перешел в миланский "Интер", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Миланский клуб арендовал футболиста на год за восемь миллионов евро. При этом у "Интера" не будет приоритетного права на покупку игрока. Бельгиец ради перехода пошел на снижение зарплаты на 30 процентов.
Стоит отметить, что Лукаку уже ранее играл за "Интер" с 2019 по 2021 годы, провел за клуб 95 матчей, забил 64 гола и отдал 16 результативных передач.
29-летний Лукаку выступал за "Челси" с 2011 по 2014 годы, а также с 2021 года. Всего он сыграл за "аристократов" 59 матчей, забил 15 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее играл за "Андерлехт", "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Бельгии сыграл 101 матч и забил 68 голов. Чемпион Бельгии, чемпион Италии, обладатель Кубка Англии, победитель Клубного чемпионата мира.
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