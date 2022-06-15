Лукаку отказался перейти в ПСЖ

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку отказался перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, французский клуб делал предложение футболисту, но он хочет перейти только в миланский "Интер". Ранее сообщалось, что миланцы могут арендовать форварда в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 29-летний Лукаку провел за "Челси" 44 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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