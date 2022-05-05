Лукаку может перейти в "Реал"

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Лукаку может перейти в "Реал"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к бельгийскому нападающему лондонского "Челси" Ромелу Лукаку, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, королевский клуб намерен следующим летом усилить атакующую линию и Лукаку является одним из вариантов. Приоритетом для "Реала" является форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, но его трансфер может оказаться слишком дорогостоящим.

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 40 матчей во всех, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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