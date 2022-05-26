Лукаку интересуются "Милан" и "Ювентус"

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Лукаку интересуются "Милан" и "Ювентус"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

"Милан" и "Ювентус" проявляют интерес к бельгийскому нападающему "Челси" Ромелу Лукаку, сообщает Il Corriere dello Sport.

По сведениям источника, итальянские клубы готовы арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Лукаку готов к переходу, так как хочет вернуться в Серию А, где он ранее играл за "Интер".

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за "Челси" 44 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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