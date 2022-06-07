Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради ухода из "Челси"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Форвард "Челси" Ромелу Лукаку максимально настроен вернуться в миланский "Интер".

По информации Corriere della Sera, футболист еще с конца прошлого года названивает своим бывшим партнерам, тренерам, а также руководству миланского клуба.

В разговорах с ними он признавался, что готов отказаться от трети своей нынешней зарплаты, чтобы снова играть в Италии.

Трансфер Лукаку может состояться в ближайшее время в форме двухгодичной аренды, но пока представители "Интера" не выходили на контакт с "Челси".

В минувшем сезоне 28-летний Лукаку провел 40 матчей во всех, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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