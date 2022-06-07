Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради ухода из "Челси"

Теги челсиинтер миланромелу лукаку

Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради ухода из "Челси"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Форвард "Челси" Ромелу Лукаку максимально настроен вернуться в миланский "Интер".

По информации Corriere della Sera, футболист еще с конца прошлого года названивает своим бывшим партнерам, тренерам, а также руководству миланского клуба.

В разговорах с ними он признавался, что готов отказаться от трети своей нынешней зарплаты, чтобы снова играть в Италии.

Трансфер Лукаку может состояться в ближайшее время в форме двухгодичной аренды, но пока представители "Интера" не выходили на контакт с "Челси".

В минувшем сезоне 28-летний Лукаку провел 40 матчей во всех, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Лукаку может перейти в "Реал". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович готов на серьезный шаг ради игры за "Милан"

Ибрагимович готов на серьезный шаг ради игры за "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов