Лукаку близок к возвращению в "Интер"

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Лукаку близок к возвращению в "Интер"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку близок к переходу в миланский "Интер", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб согласился отдать футболиста в аренду за 10 миллионов евро плюс бонусы. 

Напомним, что Лукаку ранее выступал за "Интер" с 2019 по 2021 годы, провел за клуб 95 матчей, забил 64 мяча и отдал 16 голевых передач.

В минувшем сезоне 29-летний бельгиец провел за "Челси" 44 матча, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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