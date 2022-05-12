Лука Каттани рассказал о выкупе Мартинса у "Янг Бойз"

Фото: твиттер Мартинса\Автор неизвестен

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани рассказал о том, что московский клуб выкупит полузащитника Кристофера Мартинса Перейры у "Янг Бойз".

"Не буду вдаваться в подробности – наступило условие контракта, по которому мы покупаем Мартинса. Следующий сезон он проведет в "Спартаке".

Он хороший футболист, рад, что он у нас. Выкуп трансфера не был обязательным – скорее, обязательным после наступления определенных условий", – сказал Каттани.

В нынешнем сезоне РПЛ Мартинс сыграл в 9 матчах, в которых забил один гол.

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