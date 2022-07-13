Лука Каттани покинул "Спартак"

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани принял решение покинуть клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.

Должность он занимал с конца прошлого года. В прошлом сезоне "Спартак" занял лишь 10-е место в РПЛ.

"Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать "Спартак" удалённо. Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успел проделать в "Спартаке", особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем. Всегда рады видеть на нашем стадионе. Grazie, Luca", — говорится в сообщении клуба.

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