Луиш Нани остался без клуба
Фото: инстаграм "Венеции"\Автор неизвестен
Португальский нападающий Луиш Нани остался без клуба.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному решению. Таким образом, 35-летний португальский вингер стал свободным агентом.
За "Венецию" португалец сыграл 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
В "Венецию" Нани перешел из американского клуба "Орландо", за который он забил 31 гол и сделал 25 голевых передач в 88 матчах.
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