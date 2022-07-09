Луиш Нани остался без клуба

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Луиш Нани остался без клуба

Фото: инстаграм "Венеции"\Автор неизвестен

Португальский нападающий Луиш Нани остался без клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному решению. Таким образом, 35-летний португальский вингер стал свободным агентом.

За "Венецию" португалец сыграл 10 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

В "Венецию" Нани перешел из американского клуба "Орландо", за который он забил 31 гол и сделал 25 голевых передач в 88 матчах.

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