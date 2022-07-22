Луис Суарес вернулся в свой родной клуб

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Луис Суарес вернулся в свой родной клуб

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Бывший форвард "Атлетико" и "Барселоны" Луис Суарес будет выступать в Уругвае.

35-летний футболист перебрался в "Насьональ", где начиналась его профессиональная карьера.

Как сообщает журналист Sport 890 Родри Васкес, в ближайшее время Суарес подпишет с клубом из Монтевидео контракт до начала ЧМ-2022, на котором Луис планирует сыграть в составе сборной Уругвая.

Отметим, что в новый клуб он перешел в статусе свободного агента.

Суарес ранее играл также за "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико". За сборную Уругвая сыграл 132 матча и забил 67 голов.

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