Луис Суарес вернулся в свой родной клуб
Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен
Бывший форвард "Атлетико" и "Барселоны" Луис Суарес будет выступать в Уругвае.
35-летний футболист перебрался в "Насьональ", где начиналась его профессиональная карьера.
Как сообщает журналист Sport 890 Родри Васкес, в ближайшее время Суарес подпишет с клубом из Монтевидео контракт до начала ЧМ-2022, на котором Луис планирует сыграть в составе сборной Уругвая.
Отметим, что в новый клуб он перешел в статусе свободного агента.
Суарес ранее играл также за "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико". За сборную Уругвая сыграл 132 матча и забил 67 голов.
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