Луис Суарес вернулся в родной клуб

Фото: твиттер "Насьоналя"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Насьоналя" на официальном сайте объявила о переходе нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса.

Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался уругвайскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до 31 декабря 2022 года с возможностью продления еще на год.

35-летний Суарес является воспитанником "Насьоналя", он выступал за клуб с 1998 по 2006 годы. Также играл за "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико". За сборную Уругвая сыграл 132 матча и забил 68 голов.

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