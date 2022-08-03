Луис Суарес провел первый матч за "Насьональ" после возвращения

Фото: твиттер "Насьоналя"/Автор неизвестен

Звездный уругвайский форвард Луис Суарес провел первый матч за "Насьональ".

В первой четвертьфинальной игре Южноамериканского кубка клуб бывшего игрока "Барселоны" проиграл "Атлетико Гоияниенсе" со счетом 0:1.

Суарес появился на поле на 74-й минуте.

35-летний Суарес является воспитанником "Насьоналя", он выступал за клуб с 1998 по 2006 годы. Также играл за "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико". За сборную Уругвая сыграл 132 матча и забил 68 голов.

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