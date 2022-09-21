Луис Суарес покинет "Насьональ", не проведя в нем и полгода
Фото: твиттер "Насьоналя"/Автор неизвестен
Звездный уругвайский форвард Луис Суарес покинет "Насьональ" в ноябре.
По данным источника, футболист не собирается продлевать действующий до начала чемпионата мира-2022 контракт.
"Суарес уходит, и он также говорил это не раз", – сказал президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес.
Напомним, что в свой родной клуб форвард вернулся в июле этого года, после истечения срока контракта с "Атлетико".
В этом сезоне Суарес провел 10 матчей за уругвайскую команду, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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