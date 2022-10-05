Луис Суарес определился с новым клубом

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая и "Насьоналя" Луис Суарес перейдет в "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, переход состоится после завершения чемпионата мира 2022 года. Форвард достанется американцам бесплатно, так как к этому моменту станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 35-летний Суарес провел за "Насьональ" 11 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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