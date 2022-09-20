Луис Энрике назвал причину не вызова Рамоса в сборную Испании

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал не вызов в национальную команду защитника "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамоса.

"Я был рад увидеть, что Рамос вернулся на поле после того, как пропустил из-за травм целый сезон. Сейчас он выходит на поле каждые три дня. Но я считаю, что вызвал в сборную сильнейших игроков на данный момент. В том числе и на позицию Рамоса. Но могу сказать, что я не закрываю дверь в сборную ни для кого", - приводит слова Энрике Cope.

В нынешнем сезоне 36-летний Рамос провел за ПСЖ 11 матчей и забил один гол.

Сборная Испании сыграет в Лиге наций со Швейцарией (24 сентября) и Португалией (27 сентября).

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