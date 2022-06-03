Луис Энрике назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

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Луис Энрике назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после  матча Аргентины с Италией (3:0) в "Финалиссиме" назвал главных фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

По словам наставника, больше всего шансов на победу у сборных Аргентины и Бразилии.

"Аргентина и Бразилия являются претендентами на победу в чемпионате мира: аргентинцы с Лео Месси, а Бразилия с Неймаром, Винисиусом и компанией, но давайте не будем сходить с ума оттого, что Аргентина выиграли у Италии со счетом 3:0", — цитирует El Grafico Луис Энрике.

"Финалиссима" прошла 1 июня на "Уэмбли". В этом матче сошлись действующие победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

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