Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал двух фаворитов предстоящего ЧМ-2022 в Катаре.

По его словам, над остальными командами возвышаются две сборные.

"Аргентина возвышается над остальными. И Бразилия тоже. Про Бразилию я говорю в основном потому, что журналисты из бразильских СМИ придут и скажут: "Вы поставили Аргентину выше". Так что скажу, что Аргентина и Бразилия значительно лучше остальных", — цитирует Энрике La Nacion.

Напомним, что на мировом первенстве Аргентина сыграет в группе С со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

В то же время Бразилия выступит в квартете G, где ее соперниками будут Сербия, Швейцария и Камерун.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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