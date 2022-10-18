Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Наставник сборной Испании Луис Энрике может вернуться в "Барселону".

Уже точно известно, что специалист покинет пост после чемпионата мира в Катаре.

По данным El Nacional, специалист рассматривается в качестве замены Хави в случае, если последний не справится со своими обязанностями.

Напомним, что Луис Энрике уже тренировал каталонцев с 2014 по 2017 год. Под его руководством "Барса" выиграла 10 трофеев.

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