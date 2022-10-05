Луис Энрике может покинуть сборную Испании
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может покинуть должность сразу после чемпионата мира-2022.
Дело в том, что в конце года у специалиста заканчивается контракт.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, после Энрике команду может возглавить бывший наставник "Валенсии" и "Атлетика" Марселино.
За последние месяцы он не принял предложения двух клубов, так как ждет назначения в сборную Испании.
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