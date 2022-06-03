Луи ван Гал рассказал, почему де Брюйне не получит "Золотой мяч"

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Луи ван Гал рассказал, почему де Брюйне не получит "Золотой мяч"

Фото: твиттер Кевина де Брюйне/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не верит в то, что у лидера "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне есть шансы получить "Золотой мяч".

Наставник уверен, что в современном футболе полузащитники отходят на второй план, а чаще награду вручают нападающим.

"Я считаю, что он должен получить "Золотой мяч", но вряд ли это случится. Там всегда выбирают форвардов. В этом смысле у Ноа Ланга больше шансов на приз, чем у де Брюйне", – ответил ван Гал на вопрос журналиста Het Laatste Nieuws накануне встречи с Бельгией в Лиге наций.

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