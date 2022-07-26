Лучший игрок РПЛ прошлого сезона хочет уйти из "Сочи"
Фото: твиттер Кристиана Нобоа/Автор неизвестен
37-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа признался, что он не счастлив в "Сочи".
"Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Думал ли я уже о продлении контракта с "Сочи"? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Нобоа в интервью для "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Нобоа был признан лучшим игроком сезона-2021/2022.
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