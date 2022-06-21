Лучший бомбардир РПЛ может перейти в "Пари НН"

Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен

Лучший бомбардир РПЛ-2021/22 Гамид Агаларов близок к тому, чтобы покинуть "Уфу", которая по итогам сезона вылетела в ФНЛ.

По информации "Матч ТВ", в услугах футболиста заинтересован "Пари НН", который уже направил клубу из Башкортостана официальное предложение по нападающему.

Сам футболист не против перейти в команду из Нижнего Новгорода, так как в ней сможет получать регулярную игровую практику и будет работать под руководством главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова.

Не пропустите: "Сочи" назначил нового главного тренера после ухода Федотова. | https://dailysports.net