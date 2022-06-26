Лучший бомбардир РПЛ может перейти в "Ахмат"
Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен
"Ахмат" является фаворитом в борьбе за нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, грозненский клуб далеко продвинулся в переговорах по трансферу футболиста. У форварда нет предложений из Европы, а также от топ-клубов РПЛ.
В минувшем сезоне 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 20 голов в 30 матчах.
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